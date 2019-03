Chicote: "Es posible que Ágatha Ruiz de la Prada me haga el traje de Nochevieja"

En su primera temporada, con la que ha logrado récord de audiencia en noviembre, con un 15,3% de 'share' de media, Chicote ha logrado sacar su lado más crítico y también su vena romántica.

Los episodios en los diferentes restaurantes que ha visitado han empezado, en la mayoría de los casos, con mucha tensión, pero también ha conseguido acabar lidiando con prácticamente todos los protagonistas de las distintas historias de la primera temporada del reality.

''El programa va como un tiro y habrá una segunda temporada, por lo menos'', comenta Chicote, orgulloso del proyecto para el que prepara ya una nueva etapa.

El carácter del chef ha sido uno de los puntos fuertes del programa y también un incentivo para que los dueños de los distintos negocios reaccionaran a tiempo.

''No me han puesto ningún tipo de inyección rara que me cambie la manera de ser'', contesta Chicote a Mamen Mendizábal, cuando le pregunta si veremos a un Chicote más dulce en la nueva temporada.

De la polémica desatada en torno a algunos de los restaurantes, el chef saca una lectura positiva. ''Han pasado seis meses desde que grabamos y de los 10 restaurantes, ocho están abiertos y trabajando''.

En su visita al plató de 'Más Vale Tarde', además de recordar las 'perlas' que ha soltado en los episodios emitidos de 'Pesadilla en la cocina', Chicote ha puesto en práctica una receta ''facilona y divertida'' con las 'uvas en mojito'de Nochevieja.

En el vídeo se puede ver como los colaboradores disfrutan de las 'uvas en mojito' de Chicote.

Además, el encargado de conducir las campanadas en laSexta, junto a Sandra Sabatés, ha comentado entre risas la encuesta en la que sus seguidores le aconsejan acerca del color de su vestuario para Nochevieja.

Chicote cree que será Ágatha Ruiz de la Prada la que confeccionará su traje, aunque todavía falta confirmación. ''Es posible, pero no lo sé seguro, así que tengo que esperar''.

Los consejos del cocinero incluyen también la "sencillez" a la hora de decorar la mesa, para disfrutar de la comida sin impedimentos y pasar una velada tranquila con la compañía.