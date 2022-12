José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso, ha hablado con 'Más Vale Tarde' sobre la publicación de los viajes de los diputados después del escándalo de los vuelos de Monago a Canarias. Según ha dicho, "se trata de un proceso de reforma del reglamento en el que cabían todo tipo de valoraciones y no ha sido malo asumir que había una situación que podía crear confusión y que había que modificarla".

En palabras de Centella, el acuerdo "resulta insuficiente, no va a servir para fomentar la transparencia y que la gente sepa que cuando se hace un viaje a costa del Parlamento es una actividad que después beneficia en la sociedad a través de una propuesta, un debate o una iniciativa parlamentaria. Por eso, es bueno que se conozcan, así se evitan polémicas".

Preguntado por si hay diputados en el grupo de la Izquierda Plural que hayan viajado más de 30 veces a Canarias por razones profesionales, Centella ha respondido que no viajan a Canarias 30 veces: "Salvo a nuestro lugar de residencia, costará encontrar un diputado de la Izquierda Plural que haga este número de viajes".

José Luis Centella ha añadido que "los viajes de los diputados no son viajes de placer porque la actividad parlamentaria no es fácil" y que si se habla de transparencia, "el acuerdo de PP y PSOE no cumple objetivos", además, también ha destacado que "el PP no es sensible a las demandas de transparencia que hace la ciudadanía".