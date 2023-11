Más Vale Tarde habla con una carterista arrestada mientras operaba en el Metro de Madrid. "La chica me ha visto que he querido robar a una señora", reconoce la detenida, que señala que ya ha sido pillada en otras ocasiones, aunque nunca ha entrado en la cárcel en España, pero sí en Francia. Según relata, ha llegado a conseguir entre 200 y 400 euros en un día.

Una víctima explica por su parte al programa que le han robado mientras subía las escaleras del Metro con una maleta y una mochila, que se ha encontrado ya abierta: "Ya no estaba mi cartera, que tenía 80 euros", explica.

Un segundo carterista cuenta a MVT que ha sido detenido por un hurto de 300 euros. ¿Es fácil robar en el Metro? "Hombre, no es fácil, esto es un arte", defiende el hombre, que no obstante explica a la reportera que sería "muy fácil" robarle con la mochila que lleva puesta. "No me dedico a esto, a veces sucede que no llego a final de mes y veo una cosa abierta, cosas así que casi se les cae, pues la quito. Al descuido, piano, piano", sostiene.

En esta ocasión, sin embargo, admite que ha visto "tarde" a los policías que le han acabado pillando. Puedes escuchar todos los testimonios en el vídeo.