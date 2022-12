Se lo advirtió los primeros días que le visitó en la cárcel cuando se hizo cargo de su defensa, Gómez de Liaño le aconsejó a Bárcenas que dijera la verdad. Ahora, repite su idea en un artículo publicado en el diario El Mundo. En él no menciona expresamente a Javier Arenas y a Cospedal, pero sus palabras podrían ir destinados a ellos.



El juez, abogado y por un día escritor, profundiza sobre el falso testimonio con un artículo titulado "De profesión, testigo", lo hace sólo una semana después de que Ruz tomara declaración, como testigos, a los últimos secretarios generales del PP, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal.



Gómez de Liaño asegura que son habituales las falsas declaraciones y confiesa que a él hay un testigo que le inquieta mucho. "A mí el que más me inquieta es el "testigo sospechoso" bajo el yugo de la pasión está el deseo de venganza", afirma.



En su editorial, tira de anécdotas, como la de un señor ourensano que vendía su palabra a la puerta del juzgado. "Me llamo Ramón Seoane, natural y vecino de Bande, casado, padre de cinco hijos y de profesión testigo" o la de otra gallega, cuya historia ya contó Camilo José Cela, y que hacía lo mismo que su paisano, "a tanto el testimonio, y aquí paz y después gloria".



Al respecto, es rotundo en sus declaraciones, "es más que probable que en personajes como estos se inspiren muchos de los testigos que hoy son llamados a decir verdad. Son individuos que declaran no lo que saben y deben decir, sino lo que, previamente adiestrados, se proponen beneficiar o perjudicar al acusado", sostiene.



Con estas palabras podría referirse a Javier Arenas, que acudió a declarar acompañado de su equipo de asesores con los que previamente había estado reunido en su despacho en la sede del Partido Popular.



En este sentido, prosigue y destaca que "hay testigos que mienten apenas abren la boca o después de los primeros balbuceos. Verbigracia, cuando niegan tener interés en el asunto. Y los hay que persisten en la falsedad hasta el instante último en que el juez les invita a retirarse. Son sujetos que cada vez que contestan a sus señorías convierten sus deposiciones en eso, en deposiciones".



Gómez de Liaño da un consejo a los políticos y testigos, "el perjuro debe saber que la verdad tiene mucha memoria y cuando menos te lo esperas ejerce súbita venganza, los ciudadanos con derecho a voto".



Por último, concluye con una cita de Cervantes, en 'El laberinto del amor'. Podría enviar así un mensaje entre líneas al decir: "Sabed, Rosamira, que los filos de la verdad cortan con facilidad las armas de la mentira".