La falta de respuesta de las autoridades ante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana es una de las grandes cuestiones que se sigue debatiendo acerca de las acciones políticas durante esta última semana. Algo que también ha comentado Carmen Morodo en Más Vale Tarde.

"La exigencia de responsabilidades políticas tiene que ser permanente. Cada uno de los días. Desgraciadamente no se va a asumir ninguna responsabilidad política. Aquí la negligencia política no tiene ningún coste. Todo lo que estamos viendo me produce tal bochorno. Siguen los vecinos sin luz, con toda la mierda en la calle... Los políticos han hecho que el Estado fallase porque les han tenido abandonados. En una crisis de emergencia de Nepal somos más rápidos de actuar", ha explicado la periodista.

Además, ha asegurado que se tenían que haber mandado "a la mierda los protocolos" y que hubiera habido ayuda militar desde el primer día tras la DANA: "Ese mismo miércoles podían haber estado abastecidos (los vecinos), los mismos militares lo dicen. Y no tienen ninguna culpa, dependen de decisiones políticas. A la mierda los protocolos, porque en otras ocasiones si había que actuar se actuó, y luego arreglaremos el tema de los protocolos".