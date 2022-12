Las declaraciones del ministro del Interior no han dejado indiferente a nadie. Hay quien comparte sus argumentos y hay quien piensa que es una contradicción, porque no se estaría protegiendo a los matrimonios heterosexuales que no tienen hijos. "Dónde está escrito que hay procrear y tener hijos. Puedes ser heterosexual, tener pareja y no querer tener hijos", apunta una mujer.

Con estas declaraciones, muchos aseguran que el ministro ha antepuesto su fe a las leyes de España. "No es el más capacitado para hacer valoraciones de tipo ético". Para algunos estas declaraciones serían una cortina de humo para no hablar del 'caso Bárcenas'. Sea como fuera, estas declaraciones han vuelto a poner al Partido Popular en boca de todos.