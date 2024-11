Bernardos desmiente el bulo sobre las tarjetas de crédito: "¿De verdad alguien se cree que el Gobierno mira lo que gasta cada uno?"

El economista explica, en Más Vale Tarde, por qué él "solo" paga con tarjeta de crédito: "A final de mes, el banco, y gratis, me dice todo lo que he gastado y en qué".

Gonzalo Bernardos niega rotundamente que el Gobierno pueda localizar o controlar a las personas por sus pagos con tarjeta de crédito. Ha sido en 'Más Vale Tarde', en un momento del programa con Jokin Castellón presente por los temas a tratar en 'Conspiranoicos'.

"Que si nos localizan con las tarjetas de crédito... Estas personas... Por favor, ¿de verdad alguien se cree que el Gobierno o Hacienda mira lo que gasta cada uno al mes?", expone Bernardos.

Porque lo deja claro: "Si la inmensa mayoría de transferencias de más de 3.000 euros Hacienda tampoco las mira. El dinero, el de toda la vida, tiene la misma equivalencia que el que está en las tarjetas de crédito".

"A mí me encantan las tarjetas de crédito. Solo pago así. Sé perfectamente, sin hacer nada, lo que gasto cada día. Y si quiero gastar un importe determinado me pongo el límite. A final de mes me dicen todo lo que he gastado. En comida, en viajes, en otras cosas... Eso lo hace el banco por mí, y gratis", explica el economista.

Sí que da un consejo sobre el uso de las tarjetas: "No conviene retardar el pago. Hay tarjetas que tienen un interés que está entre el 18 y el 24%. Lo mejor, gasto y pago al final de mes. No me cobran nada y sé todo sobre mis gastos tan solo mirando en la web".