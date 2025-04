Benjamín Prado: "Lo que está diciendo Revilla es lo que pensamos y lo que piensa una gran mayoría de españoles"

El escritor desconoce el contenido el último libro de político cántabro pero las palabras que Revilla ha expresado en numerosas entrevistas son apoyadas, incluso, por personas que se declaraban como "no monárquicos pero sí juancarlistas".

Miguel Ángel Revilla ha sido demandado por el rey Juan Carlos I por lesionar su derecho al honor con "expresiones injuriosas y difamantes". Durante la rueda de prensa que ha celebrado durante la mañana, el político cántabro ha reconocido haber sido muy duro con el emérito en su último libro. Cristina Pardo pregunta a Beatriz de Vicente que si en esa publicación "pudiera haber algún otro comentario que el emérito haya considerado más allá".

La abogada indica que, como ya expuso en Más Vale Tarde, expresiones como "prevaricador" o "defraudador" "se enmarcan dentro de un discurso político exacerbado en el que el Supremo dice que hay excesos dialécticos que están dentro de lo que se permite en política". Beatriz expone que desconoce qué hay en ese libro.

Elisa Beni, por su parte, indica que hasta que no se de acceso a la demanda y se sepa "por qué es, no se puede decir si tiene o no tiene sentido la demanda". De Vicente indica "el insulto manifiesto o poner en duda la paternidad un hijo, por ejemplo, podría ser una afirmación contra el derecho al honor".

Benjamín Prado afirma que tampoco ha leído ese libro pero, "sé que lo que está diciendo, fuera de ese libro, es lo que pensamos y lo que piensa una gran mayoría de españoles". El escritor indica que las palabras de Revilla también fueron compartidas incluso por aquellos que se declaraban como "no monárquicos pero sí juancarlistas".

Juande Colmenero, por su parte, ha manifestado su sorpresa por la demanda. "Si repasamos la hemeroteca, el rey emérito podría haber puesto una demanda o una querella contra muchas personas". "Esto lo que hace es poner el foco de nuevo la dudosa ejemplaridad, que ya se estaba apaciguando, del rey emérito", concluye el periodista.