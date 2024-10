Alberto Núñez Feijóo a asistido a 'Metafuturo' y, ante las preguntas de la prensa sobre su opinión en cuanto al plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, se ha mostrado incómodo. El líder popular había afirmado anteriormente que "sería un error no hacerlo".

Ante la presión de los reporteros, "Feijóo apenas era capaz de reconocer que respaldaba a Ayuso", indica Luis Sanabria. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el popular, inicialmente, evitaba contestar a la prensa sobre ese asunto para, finalmente, responder "cómo no voy a respaldar a Ayuso".

Benjamín Prado no duda en manifestar su indignación con la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "No acudir a una reunión, y más si es con un presidente del Gobierno, es maleducado", expone el escritor. "Si no acudes siendo la presidente de una comunidad autónoma es irrespetuoso con el cargo que ocupas", añade.

"Si de lo que se va a hablar es sobre la financiación de la región que presides es irresponsable o que no ir a hablar de Pedro Sánchez, después de tener todo el día en la boca, es cobarde", argumenta Prado. "De manera que maleducado, irrespetuoso, irresponsable y cobarde", concluye.