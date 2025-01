Benjamín Prado: "Me imagino que Errejón estará soñando que no se le aplique la teoría que tenía de que no existen las denuncias falsas"

El escritor ha recordado en Más Vale Tarde que Errejón defendía hace poco tiempo que no existían denuncias falsas en casos de abusos sexuales, algo que ahora sí asegura en su caso tras la denuncia de Elisa Mouliaá.

Benjamín Prado ha recordado en Más Vale Tarde que Iñigo Errejón defendía no hace mucho tiempo que no existían denuncias falsas en casos de agresión sexual, precisamente algo que ahora afirma el propio expolítico en su caso por la denuncia de Elisa Mouliaá contra él.

"Me imagino que Iñigo Errejón en estos momentos estará soñando que no se le aplique la teoría que tenía hace unos años de que no existen las denuncias falsas. Lo dijo. Existen las denuncias falsas. Son pocas, hace poco ha habido una contra el futbolista Theo Hernández que ha acabado condenada quien lo denunciaba, y como existen, los jueces tienen la obligación de hacer investigaciones en ese sentido para ver si la víctima es la culpable", ha explicado en Más Vale Tarde.

Por ello, el escritor ha recalcado la hipocresía del expolítico en ese discurso: "Las dos partes tienen derecho a defenderse y a las dos se le han pedido pruebas. Se tiene que ver si ha existido abuso o fue consentido. En el caso de que haya sido una agresión, pues el hecho de que Errejón venga de donde viene y ha dicho lo que ha dicho, no creo que haya inventado la hipocresía, pero quedaría alto en la lista".