La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente analiza este lunes en Más Vale Tarde lo ocurrido durante la mañana del domingo en Paiporta, donde vecinos y voluntarios del municipio valenciano increparon, insultaron y lanzaron barro a los reyes, a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón. Ahora, estos altercados están siendo investigados.

Para la criminóloga, "hay un casi eximente, que es el arrebato y la obcecación". Sin embargo, Beatriz de Vicente señala que "si se llega a identificar a las personas que han golpeado con un palo al presidente del Gobierno", podrían enfrentarse a "un delito de atentado agravado, con penas de hasta seis años de prisión".

No obstante, la colaboradora de Más Vale Tarde no considera que en los altercados de Paiporta exista un delito de desorden público. "Me cuesta un poco verlo", comenta, y lo mismo opina sobre el delito de "atentado a la Corona".

La criminóloga concluye su intervención sobre lo ocurrido en esta localidad valenciana con la siguiente reflexión: "Todo se mueve en un reto de supervivencia. O aprendemos y cooperamos, o no sobrevivimos".