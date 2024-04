Beatriz de Vicente ha respondido este jueves en Más Vale Tarde a la abogada de Daniel Sancho, quien le ha acusado de "mentir" por que niega que se haya visto con Daniel Sancho durante las primeras jornadas del juicio en Tailandia por el crimen de Edwin Arrieta.

La abogada y analista independiente, que presenció las primeras jornadas del juicio, habló en exclusiva con Daniel Sancho durante el juicio, como reveló en Más Vale Tarde.

Este jueves, tras las acusaciones de la abogada de Daniel Sancho, De Vicente ha reiterado que sí que habló con el acusado. "He dicho verdades incómodas ante las que solo sabe el descrédito. El que desacredita no estuvo ahí", ha comentado.

La analista independiente ha reconocido que "ni tengo ira, ni tengo enfado, tengo incredulidad". "Me parece ridículo. Yo soy analista jurídica y criminóloga desde los 27 años. Tengo 56. Y creo que todo el mundo sabe quién soy, yo sé quién soy", le ha espetado a la abogada de Sancho.

Además, De Vicente ha insistido en que "no tiene ninguna lógica que yo me invente un encuentro". Aun así, ha hecho hincapié en que ella no se entrevistó con Daniel Sancho, si no que "el destino me ha regalado un encuentro con él". "Y no he hablado con él como abogada, si no como analista que estaba allí", ha apuntado.