Bea de Vicente asegura que el 'análisis víctimal' del crimen de Arturo Torró puede ser crucial

La muerte del exalcalde de Gandía, Arturo Torró, sigue siendo un enigma. Su cuerpo fue hallado en una cuneta, con signos de un posible estrangulamiento y un disparo en el pecho. El asesinato, que ocurrió en un tramo de carretera sin cámaras de seguridad, plantea más preguntas que respuestas. Según los primeros datos, el crimen tuvo lugar entre las 20:00 y las 23:00 horas, lo que deja una ventana de tiempo de tres horas en las que el agresor pudo haber huido, incluso fuera del país.

Cristina Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, alertó sobre la dificultad de la investigación, especialmente ante la falta de pruebas visuales. "Son muchas horas lo que pasa ahí, lo que te da tiempo a irte a otro país", señaló. Sin embargo, Bea de Vicente, abogada experta en criminología, defendió la capacidad de las fuerzas de seguridad, aunque advirtió sobre la posibilidad de que los responsables ya no se encuentren en España. "Si son profesionales, lo más probable es que ya no estén en el país", destacó.

La clave, según Bea de Vicente, estará en un análisis detallado del entorno de la víctima. "El 90% de los delitos personales se cometen entre personas conocidas", afirmó. Así, la investigación se enfocará en determinar si alguien cercano a Torró, ya sea en el ámbito familiar, laboral o empresarial, tenía motivos para desear su muerte.

En caso de que se descarte esa hipótesis, se abriría el camino hacia un 10% más complejo, relacionado con posibles negocios ilícitos o relaciones con personas que pudieran haber contratado a un sicario.

Pardo, quien conocía a Torró de manera superficial, expresó su sorpresa ante la falta de señales de alarma en el comportamiento de la víctima. "Me sorprende que alguien que pueda sentirse amenazado no intente pedir ayuda", comentó. Bea de Vicente subrayó que el hecho de que Torró no pareciera tener miedo en el momento previo a su muerte podría haberlo dejado en una posición más vulnerable.