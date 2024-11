La oposición ha pedido la dimisión de Carlos Mazón por su gestión durante la DANA. Sin embargo, el president de la Generalitat Valenciana no dejará su cargo y ha asegurado que trabajará en la reconstrucción, pero que no se presentaría a reelección si no es capaz. Contra esta declaración, ha cargado duramente el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que se ha preguntado "cómo va a liderar la reconstrucción" Mazón si no fue "capaz de llegar a tiempo al Centro de Coordinación de Emergencias".

Anteriormente, el síndic de Compromís ha hecho una dura pregunta al 'popular' durante su intervención en el pleno de Les Corts en el que Mazón ha comparecido para dar cuenta de la gestión de la catástrofe: "¿Usted puede dormir por las noches?". Una cuestión a la que no contestó Mazón y solo pudo sostener la mirada al diputado durante unos segundos.

La intervención de Baldoví ha sido la más dura contra el president, que se ha limitado a reprocharle no dedicar ni "39 segundos a comprometerse con la reconstrucción". "Yo estando en la oposición jamás utilicé los 10.500 muertos de la pandemia", llegó incluso a argumentar Mazón.

Por su parte, Baldoví, tras preguntarse qué habría hecho Mazón si el anterior Consell hubiera tenido "200 muertos encima de la mesa", ha señalado que "lo grave" de lo sucedido el 29 de octubre es "irse a comer teniendo inundado Chiva y Utiel" y "llegar tarde dos horas y pico al CECOPI" (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

También le ha reprochado que "intente poner el foco sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" cuando "cualquier persona con un teléfono tiene todos los datos en tiempo real de ríos y barrancos" y podrían haber accedido a ellos sus "centenares de altos cargos y asesores". "Usted no va a recuperar nunca la confianza del pueblo valenciano: es un president que les ha fallado, abandonado y mentido", ha enfatizado.

"Usted puede dormir por la noche?"

El síndic de Compromís ha aseverado que si Mazón "tuviera una ínfima parte de la dignidad que tiene" el pueblo valenciano habría presentado ya su dimisión por su "negligente" e "incompetente" gestión de la DANA del 29 de octubre. "¿Usted puede dormir por las noches? ¿Usted puede mirar al espejo sin bajar los ojos? ¿Podría mirar a la cara a una persona que ha perdido un familiar?", le ha preguntado Baldoví.

Baldoví ha afirmado que para él y para "centenares de miles de valencianos" Carlos Mazón "ya ha dejado de ser" su "presidente para siempre". "Un presidente que abandona a su pueblo no merece ser presidente de la Generalitat. Si tuviera una ínfima parte de la dignidad que tiene nuestro pueblo, ya habría presentado su dimisión", ha aseverado Baldoví.

En esta línea, el portavoz de Compromís ha preguntado a Mazón "cómo podía estar comiendo tranquilamente" y estar "desaparecido mientras los valencianos se enfrentaban a la peor catástrofe que hemos conocido, mientras el Centro de Emergencias se debatía confinar a la población para salvarla".

El diputado ha señalado que "miles de valencianos" se preguntan "por qué su gobierno tardó en dar la alerta" y le ha instado a contestar "a las familias que han perdido a alguien" y que "lo han perdido todo". "Denles una respuesta y no las excusas y mentiras que desde el primer día han repetido indignamente", ha subrayado.