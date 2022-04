La fotografía que difundió el entorno del rey emérito el Viernes Santo, y que fue publicada por Europa Press, ha sido objeto de polémica. En la instantánea, emulando los encuentros familiares de Semana Santa que solían celebrarse en Palma de Mallorca, aparecen Juan Carlos I en Abu Dabi junto a sus dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, y cinco de sus nietos: los hermanos Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin y Victoria Federica.

En la imagen son varios los detalles que llaman la atención y que Más Vale Tarde ha analizado pormenorizadamente. Por ejemplo, que Victoria Federica lleva una zapatilla de cada color, y que Irene Urdangarin lleva unas zapatillas que parecen sucias, aunque realmente lleva un modelo que cuesta más de 400 euros y que tiene ese efecto sucio.

Además, hay otros dos aspectos que también son llamativos. Lo primero, una especie de "garra" que asoma en el hombro derecho del rey Juan Carlos; y lo más comentado, las piernas de Pablo Urdangarin, que no pueden verse en la imagen.

Lo cierto es que son tantas las dudas y polémicas que ha generado la fotografía que han tenido que difundir otra foto en la que sí se ven las piernas de Pablo, para justificar que estaba allí y que no había sido añadido con Photoshop. No obstante, para buscar una explicación, laSexta ha utilizado el 'VAR de grafismo', un equipo que ha llegado a la conclusión de que la foto no está retocada, sino que es una cuestión de perspectiva. Con todo, el equipo de Más Vale Tarde ha querido recordar otras famosas fotografías que la Casa Real ha difundido y en las que se pueden detectar claramente varios retoques y efectos del Photoshop.