“Te he dicho guapa y te he dejado indefensa”, le dijo Enrique Ortiz a la peridista. Así se despedía de una reportera de laSexta el empresario alicantino a la salida del Juzgado, donde declaró como imputado por tenencia ilícita de armas. Pero no es la primera vez que vemos a Ortiz piropear a una periodista. Pero no siempre es tan lanzado con la prensa.

La verdadera forma de ser de Enrique Ortiz la hemos conocido gracias a las llamadas telefónicas incluidas en el sumario del caso Brugal. Esta es la despedida telefónica de Ortiz con su asistenta: “Adiós guapetona, adiós”.

Les aseguramos que la conversación es mucho más subida de tono pero no se puede emitir en horario infantil. Pero si hay alguien para quien el empresario tiene palabras bonitas esa es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. “!Cómo te quiero guapa!”, declaraba. Toda una declaración de amor que esconde presuntos intereses económicos del promotor inmobiliario en la ciudad de Alicante. “Quien tiene un amigo tiene un tesoro”, afirmaba el empresario a la alcaldesa. Un tesoro llamado Plan Rabasa con el que Ortiz pretende embolsarse cerca de 100 millones de euros.

“¿Dónde está el cohecho o el tráfico de influencias?”, pregunta Sonia Castedo. De momento ningún juez lo ha confirmado pero ahí están las conversaciones telefónicas entre ambos. A Sonia Castedo le costó reconocer su amistad con el promotor pero estas conversaciones telefónicas la dejaron en evidencia. “Le conozco desde hace mucho, pero no tengo una amistad íntima”, explicaba.

Esas amistades con las que compartes fiestas de Nochevieja o vacaciones en el lujoso yate de tu amigo empresario. “Saluda al campeón”, gritaba la alcaldesa en una celebración. En esta ocasión no se refería a Enrique Ortíz sino al Hércules Club de Fútbol, del que casualmente es presidente el empresario alicantino.