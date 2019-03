Así fueron los ataques "no acertados" de Aguirre a Carmena

NO SERÁ PRESIDENTA DE LA FORMACIÓN REGIONAL

En noviembre de 2004, Esperanza Aguirre agarraba el mando de los populares madrileños y 11 años después se negaba a dejarlo, a no ser que conquistara otra cima, la Alcaldía de la capital. Sin embargo, los resultados electorales no fueron como esperaba y la lideresa da su brazo a torcer y se va. No presentará su candidatura al congreso extraordinario regional que, a pesar de la resistencia de Génova, quiere celebrar. Aguirre admite errores, "no hemos sabido estar a la altura, es muy posible que no acertara en el tono de mi campaña", ha dicho y ha subrayado que polarizó sus intervenciones en criticar a la candidata de Ahora Madrid.