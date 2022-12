"Yo di la cara por ti, Luis. Me debes una explicación sobre tu fortuna", exigía Trías, a lo que Bárcenas respondía: "Explicaciones ninguna, faltaría más".

Trías no se dio por vencido y le recordó "Di la cara por ti, Luis, y además públicamente. Creo que me debes una explicación sobre si eso es cierto o no". Sin embargo, Bárcenas redujo las crispación y contestó: "No es cierto. Te recuerdo que te comenté que existía una cuenta, como tiene tanta gente, pero como te puedes imaginar, nada que ver con Gürtel".

Sin embargo, todo apunta a que se trata de una especie de venganza a dos bandas: Bárcenas quería vengarse del PP, ya que fotocopió los documentos originales para usarlos después, aunque tachando los nombres de 'amigos' a los que no quería perjudicar; y Trías, que sospechaba de la fortuna de su 'amigo' Bárcenas. Por eso, demandó conocer si eran fondos extranjeros lo que gestionaba. Por ello, le exhortó para que diese una rueda de prensa y lo "aclarase, porque la información es muy grave".

"Mi consejo Luis: háblalo con Bajo (el abogado de Bárcenas) y convoca una rueda de prensa ya, y explícalo todo. Tú seguías instrucciones, tenías un sueldo alto y nunca cobraste en sobres. Un abrazo", le escribió. "Hablaré con él. Tú conoces bien el tema. Lo tremendo es que la que lo filtra es la Cospe para cargarse a todos los que representan el pasado. Está convencida de que ella va a heredar", respondió Bárcenas.

Dado que Bárcenas no hizo mayores esfuerzos por deshacer el enredo, Trías cogió las riendas del asunto y proporcionó los archifamosos papeles de Bárcenas a el diario 'El País'.