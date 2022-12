Karlos Arguiñano acaba de publicar su nuevo libro de recetas 'Cocina fácil y rico: Más de 600 recetas para triunfar' y conecta con Más Vale Tarde para presentarlo: "Gracias a Planeta y a su equipazo. Estoy impresionado por haber superado el millón de ventas desde 2014". Pero también aprovecha la ocasión para hablar de cómo es grabar un programa de cocina en el que está él solo ante la cámara, preguntándose y contestándose: "Llevar 4.000 horas hablando solo la verdad es que me ha ayudado mucho".

Aunque eso no quiere decir que no se le vaya "un poco la olla y algún día se cuele" en algún momento: "También sé pedir perdón cuando me he equivocado", reconoce, para luego añadir: "Algunas horitas habrán sido de idas de olla. Pero siempre soy el primero en pedir perdón si he podido molestar a alguien con algún comentario".