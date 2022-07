El actor Antonio de la Torre ha explicado en Más Vale Tarde los motivos por los que apoya 'Sumar' la plataforma encabezada por Yolanda Díaz que pretende crear un frente político común. ¿Hay esperanzas de que funcione y avance este proyecto? De la Torre cree que sí: "No pierdo la esperanza. Es verdad que, por definición, la izquierda es más crítica. A la gente de izquierda nos cuesta más llevar las contradicciones. Suceden estas cosas, y en la división pierdes siempre".

Aun así, insiste: "No pierdo la esperanza de que con este proyecto de Sumar se sume todo el mundo para hacer un frente amplio. No le quiero poner ni calificativo de izquierdas, porque esto va de recuperar el espíritu". En este sentido, De la Torre afirma que este movimiento como tal "se inició en 2015 y ha terminado diluyéndose por errores propios y por una campaña brutal de varios sectores en contra". Aun así, cree que "esto es recuperable". Y ha concluido: "Hay que hacer un esfuerzo por pensar que, aunque no estemos exactamente de acuerdo, podemos sumarnos en un frente común".