Las riadas causadas por la DANA han provocado que muchas calles hayan quedado bloqueadas por los coches arrastrados por la fuertes corrientes de agua. Ejemplo de ello es la casa de los padres de Mar Pastor que, debido al muro de coches que tapona la puerta de su domicilio, no pueden salir. Sus padres, que viven en Benetússer, tienen 80 años y, además, su padre tiene movilidad reducida. Por suerte, su hermano ha podido acceder al domicilio para comprobar que se encuentran bien.

"No les ha faltado comida ni nada, simplemente, mi padre es el más delicado y, si hubiese pasado algo... a saber", explica Mar. "Lo hemos pasado muy mal porque no se podían comunicar", relata, angustiada, "mi hija también lo pasó fatal, vio como se inundaba toda la calle, como todos los coches se fueron... ha sido horroroso".

Mar explica que habló con su madre antes de que empezara a llover pero, una hora después, volvió a comunicarse con ella para explicarle el "desastre" que estaba sucediendo. Sus padres, ahora mismo, no tienen luz ni agua pero, por suerte, sí que disponen de víveres y agua para poder beber.

Mar transmite su enfado debido a que no les avisaron de lo que podía pasar. "El aviso llegó tarde y mal", añade. Torres expone que, debido a que no se había dado un aviso, mucha gente se encontraba en la calle. "No me puedo creer que nadie avisara del torrente de agua que venía", afirma, "¿cómo no se mandó a las dos de la tarde a todo el mundo a casa?".