El análisis de Beatriz de Vicente sobre el caso de los jubilados drogados en Zaidín: "Una compañía de seguros nunca va a pagar"

En Zaidín, Huesca, ha sido detenida la camarera de un bar por intoxicar a varios clientes desde 2020. Como cuenta Cristina Pardo, "les metía benzodiacepinas en el café, un medicamento que ella sí que tenía prescrito". Se sabe que hay ocho afectados y que uno de ellos "llegó a tener un accidente de tráfico por el consumo de ese fármaco", añade la presentadora.

José Luis Torá expone, desde el municipio oscense, que "en el pueblo intentan pasar página de esta situación ya que han estado muy conmocionados por esta noticia". Iñaki López destaca que la primera medida que se ha tomado contra ella ha sido suspendida "de sus labores de camarera". "Cuando el delito que cometes está presuntamente relacionado con tu vida profesional, apartarte no está de más", responde Beatriz de Vicente.

La abogada advierte que, a pesar de que el dueño del bar pueda tener un buen seguro, "no le va a cubrir porque es una responsabilidad civil ex delicto y deberá pagar las indemnizaciones si se demuestra que esta señora hacía lo que hacía". Sobre que ha podido llevar a la mujer a cometer esa acción, de Vicente indica que, "a falta de una buena pericial psiquiátrica", es posible que haya un trastorno del tipo "a mí esto me sienta muy bien, verá que a gusto se va a ir a su casa".

Benjamín Prado, por su parte, no entiende la responsabilidad que pueda tener el propietario del bar ante la acción de su empleada. La criminóloga explica que, como se explica en el artículo 120 del Código Penal, "todo aquel empresario en cuyo local y en cuyo horario de trabajo un trabajador suyo cometa un delito, si el trabajador no lo puede pagar es un responsable civil subsidiario". "Lo peor es que una compañía de seguros nunca va a pagar porque es responsabilidad civil ex delicto", concluye la abogada.