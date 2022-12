Eso es lo que defiende el PP defiende que Ana Mato no tenía ni idea de nada. Si ella no lo sabía, no puede ser responsable, es lo que defienden desde el partido. "No hay ni una mención de que ella sea responsable de nada más allá de lo normal", decía Martínez-Pujalte.



Según sus propias declaraciones, Ana Mato no sabía nada de los viajes, ni de los coches, ni de los regalos. El partido se aferra a la no imputación Mato, y Ruz dice que es “partícipe a título lucrativo”. "El señor juez no ha considerado que Ana Mato fuera culpable de ninguno de los delitos", declaraba Rajoy.



Ella siempre ha defendido que el dinero de sus gastos salía de bolsillo y no del cinturón de Gürtel. "No tengo nada que ocultar", decía ella.



Pero lo cierto es que, aún sin saberlo, aún sin estar imputada, su nombre sale en los papeles y podría ser condenada a devolver aquello de lo que se benefició presuntamente de manera injusta.