La Fiscalía de Vitoria ha llamado a declarar al alcalde Javier Maroto por sus polémicas palabras del pasado mes de agosto, en las que dijo que "a mí me parece que el fraude de las ayudas sociales por parte de algunas nacionalidades es evidente". La Fiscalía considera que ha cometido un delito de incitación al odio, algo que para el alcalde es una contradicción.



"Lo más insolidario en un sistema de prestaciones sociales es el abuso y el fraude, y contra eso es contra lo que luchamos", dice el alcalde, que no piensa que la inmigración sea sinónimo de fraude. Además, añade que su lema es "ayudas sociales sí, abusos no, sea quien sea quien los comete".



Javier Maroto también considera que "se cometen delitos y fraudes en todos los colectivos, y no solo en inmigrantes". Sin embargo, para él, "el problema no es de quien comete el delito, sino de la norma que lo permite", que según el alcalde es la norma que el resto de partidos se niega a modificar.