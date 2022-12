Este twit tan polémico desató toda una tormenta de comentarios contra el alcalde de Coslada.

A pesar de pedir perdón por twitter, Más Vale Tarde se desplaza hasta el municipio para entrevistar a López Vaquero.

Su comentario sobre la noticia de que Rusia prohibirá por ley la adopción de niños a aquellos matrimonios homosexuales extranjeros ha creado mucha polémica. A este titular, el alcalde le añadió la palabra 'Lógico'.

Pero López Vaquero ha asegurado ante las cámaras de MVT que se trata de una confusión, que pensaba que estaba retwiteando la opinión personal del historiador Luis Pío Moa. Una opinión personal del historiador en su blog donde también hay una entrada titulada 'Soy homófobo, naturalmente'.

A esto, el alcalde de Coslada asegura que no comparte en absoluto la opinión de Pío Moa, sostiene que se trata de un error, algo que también apoya la oposición del propio Ayuntamiento.

Pedri Sanfrutos, Portavoz de IU, asegura que le "ha sorprendido mucho, no pensaba que pudiera hacer ese tipo de comentarios. Hace unos meses IU presentó una moción en defensa del día del orgullo gay, algo que el PP no compartió, pero no se manifestaron actitudes homófobas".

Desde el PSOE, Ángel Vivero asevera que le pedirán explicaciones al alcalde porque las disculpas no convencen en absoluto.