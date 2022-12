'Más Vale Tarde' tiene más información en exclusiva sobre el 'caso Brunete'. Una vez desvelada la imputación del alcalde de la localidad madrileña en las diligencias previas, es turno para conocer más declaraciones en el juzgado de instrucción número cinco de Móstoles de los protagonistas de la trama.



María Gonzalez Cotrina accedió a un puesto de trabajo en el Hospital 'Los Madroños'. Es la hija de la concejala de UPyD que el Alcalde presuntamente intentó sobornar. Su sorpresa llega en el momento en el que el director del Hospital le dice "que tenía que saber que estaba ahí contratada porque se lo había pedido Borja Gutiérrez como favor personal [...] y que los favores se pagan".



¿Y que cómo se defiende Vicente Alejo Cantero, director del hospital? Ante el juez dijo que Borja "nunca" le había pedido "nada de eso". Argumento que choca frontalmente con la declaración de la concejala de UPyD. "El director del hospital habló en dos ocasiones conmigo diciéndome que tenía que apoyar al alcalde", dijo Isabel Cotrina.



En las grabaciones aportadas por UPyD. Susana Corrales, la cabo de la policía de Brunete y tambien imputada deja muy claro que el acceso al trabajo depende de un pequeño favor en el pleno: "Me ha dicho Susana, si da paso, al día siguiente se pone a trabajar".



Para UPyD, la única solución es la dimisión del alcalde. Ramón Marcos, candidato de la formación a la Comunidad de Madrid, ha declarado que "lo que hace falta es que el PP exija su dimisión y que no se ampare la corrupción".



María Isabel Cotrina no accedió al presunto soborno, pero al alcalde popular se le allanó el camino cuando otra concejala del Ayuntamiento de Brunete, Silvana Battistelli, del PSOE, rompió la disciplina de voto y fue expulsada. Comenzó a apoyar al Partido Popular.