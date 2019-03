Aguirre lava su imagen en el mercadillo de Majadahonda

Gran expectación en el mercadillo de Majadahonda con la visita de Esperanza Aguirre, y es que se lo han ganado, dice, gracias al trabajo. Y también ha admitido errores, como el caso de corrupción del Ayuntamiento de Majadahonda, que dio origen a toda la trama Gurtel, “hemos actuado con contundencia en el caso de corrupción”.



Y sabiendo que apoya la bajada de impuestos de Ignacio González, no es de extrañar tanto afecto. “Bajar los impuestos es garantía de crecimiento y prosperidad”.



También ha habido tiempo para defender a Cospedal por no haber ido a la manifestación de las víctimas del terrorismo: “Es lógico que Cospedal no haya ido a la manifestación porque era testigo la boda de una amiga”. Y entre pañuelos, bolsos y abrigos dejamos a la expresidenta comprando eso sí, sin regatear.