El sindicalista Afra Blanco ha sido tajante en Más Vale Tarde sobre el Partido Popular, asegurando que "si la oposición gobernara, estaría hablando ahora de milagro económico" y ha criticado el "ruido" que genera. Así lo ha destacado tras escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista en Al Rojo Vivo.

Entre otras cosas, el socialista señaló que "la violencia política es decir que me gusta la fruta y que la gente se ría de ello". Sobre esto, Afra Blanco ha asegurado que "es tanto tanto el ruido que está generando la oposición a partir de bulos y no bulos con un claro objetivo que si ellos estuvieran gobernando a día de hoy y los datos fueran los que son, estarían hablando de milagro económico".

"Si ellos estuvieran gobernando, y no lo esperemos porque no lo harían, y hubieran subido el 50% el salario mínimo interprofesional, sería un milagro económico. Como no es así, tienen que generar ruido para no hablar de las cosas del comer", ha sostenido, añadiendo que quedan cosas por mejorar.