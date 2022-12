Más Vale Tarde habla con Ignacio Martínez, el abogado de la familia de Yves José García, un hombre de Murcia que murió tras casi 2 horas esperando la ambulancia. El abogado señala los diversos errores que se cometieron y por los que el Servicio Murciano de Salud tendrá que indemnizar con 74.000 euros, entre ellos que "no se dio la prioridad a la llamada para mandar una UVI móvil" o que "hubo un retraso de 45 minutos para la asignación de un recurso que era erróneo".

Martínez explica que el expediente administrativo ha terminado con la asunción del error por parte del Servicio Murciano de Salud, mientras que en el caso del procedimiento judicial "está a espera de sentencia": "La cantidad no es lo importante, sino que no ocurra esto en la medida de lo posible, debe haber gente no solo que aplique un protocolo con sentido común, sino también con cierta empatía", sentencia en el vídeo sobre estas líneas.