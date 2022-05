Agustín Martínez, el abogado de Francisco Javier García, El Cuco, ha defendido en Más Vale Tarde que si bien su cliente ha confesado haber mentido en el caso Marta del Castillo, el juicio celebrado estos días no había de dilucidar dónde se encuentra el cadáver de la joven.

"Ha mentido en lo que las acusaciones ha dicho que ha mentido. Es bastante simple", ha asegurado Martínez. En concreto, El Cuco ha reconocido que sí estuvo en el apartamento donde se produjo la muerte de Marta y que no se acostó a la hora que dijo, como declaró en el juicio. Está procesado por falso testimonio y ahora el juicio está visto para sentencia.

Con todo, Martínez ha defendido que la defensa de los padres de Marta del Castillo "prometió" cosas a sus clientes que no se podían dilucidar a través de este procedimiento, como forzar a El Cuco a confesar dónde se encuentra el cadáver de la joven. "A lo mejor había que preguntarle a su letrada por qué tardó cinco años en poner esta denuncia", ha aseverado.

"Los padres de Marta del Castillo tienen todo el derecho del mundo a saber dónde está su hija, pero este no es el procedimiento", ha dicho, negando haberse convertido en "abogado del diablo". "Lo que no se puede es vender a los padres que puede haber soluciones que no existen. Ha intentado continuar con un juicio que no tenía ningún sentido continuar", ha apuntado.