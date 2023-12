Pablo Ojeda visita el plató de Más Vale Sábado para advertir sobre los chicles sin azúcar, un producto que comemos casi a diario y que usamos mucho para "las digestiones". Sin embargo, el nutricionista advierte: "Tengo que decir cuidado porque el chicle sin azúcar se asocia comúnmente a que no te produce caries, pero te provoca diarrea".

¿La razón? Están hechos con "polialcoholes, en vez de azúcar". "pero esos polialcoholes en exceso te sueltan la barriguita", advierte Pablo Ojeda en el vídeo principal de la noticia, donde recomienda no consumirlos en exceso si no queremos padecer diarrea. "Hay que tener cuidadín", espeta. "Eso sí que es peligroso", no puede evitar reaccionar Adela González al conocer esta información, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.