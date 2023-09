Cada año caen en la tierra unos 17.000 meteoritos en la Tierra y unos 4.000 cruzan nuestro país, aunque, por suerte, no caen en él. De hecho, la probabilidad de que esto pase es inferior a que toque el Gordo de Navidad, que es del 0.001%. Sin embargo, un matrimonio de Ourense ha tenido la fortuna o mala suerte y les ha caído en su jardín.

Antonio y su mujer se encontraban en su casa cuando, de repente, se llevaron el susto. "Me llamó la atención porque no me parece una piedra normal y le dije a mi señora que parecía un meteorito". Otra razón por la que sospecharon que no era una piedra cualquiera es porque "ni el perro la cogió", comenta la propietaria a Más Vale Sábado.

"Si es un meteorito nos quedamos contentos", confiesa Antonio, aunque "ya no salimos tan seguros como antes" a la calle porque "lo primero que te viene a la cabeza es la piedra, claro".