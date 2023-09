Marta Hazas y Javier Veiga han contado en Más Vale Sábado cómo llevan lo de hacer escenas íntimas en la ficción. "Es algo que llama mucho la atención a la gente que no es del medio y a nosotros nos parece más natural. No quiere decir que obviamente que no haya algo raro. Lógicamente es extraño ver a tu pareja con otra persona, pero a la vez estás tan concentrado en contar la secuencia que te olvidas de que ella es tu pareja. Tu cabeza lo disocia", ha señalado Veiga.

En este sentido, Hazas ha indicado que "todo está tan coreografiado siempre que es como hacer gimnasia o ensayar una coreografía de baile". Además, ha dicho que las coordinadoras de intimidad "es una figura que está muy bien que exista para que la gente no haga cosas que no quiere hacer y esté todo muy claro". "Uno cuenta cuáles son sus límites. De todas formas, no va todo en plano en secuencia en continuo", ha explicado.

¿Pero es posible excitarse en estas escenas? "A lo mejor en una secuencia muy erótica de una película en la que hay planos muy largos podría llegar a ocurrir y si los actores se llevasen muy bien y tuvieran casi un medio rollo. Si no, es absolutamente imposible porque estás preocupado de que la gente está mirándote, uno que te retoca... lo que estás deseando es irte de allí", ha respondido Javier Veiga.