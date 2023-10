Gonzalo Bernardos ha intervenido en el programa Más Vale Sábado, donde ha opinado sobre diferentes asuntos de actualidad. Se ha referido, además, a las concesiones de hipotecas, un asunto sobre el que se ha mostrado optimista, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Los bancos están alarmados porque no tienen demanda de crédito. Han puesto el listón muy alto", ha manifestado el economista, quien asegura que "si uno sabe negociar con las entidades financieras, en este último trimestre del año se va a encontrar oportunidades hipotecarias, porque de lo previsto a lo que han dado, hay una diferencia sustancial".

"El problema, para mí, no es la concesión de hipotecas, sino que el Banco de España y la Comisión Nacional de la Competencia no están haciendo nada para que retribuyan más los depósitos", ha criticado Bernardos. Por otra parte, se ha referido a los beneficios históricos de la banca: "Si alguien en este país no tiene que decir ni mu, es la banca", ha asegurado.