Más de la mitad de los españoles duermen mal y hasta un 13% asegura que no es capaz de descansar nada por la noche, tal y como ha descubierto una encuesta del SES. A esto se suma que siete de cada diez personas se levantan, al menos, una vez por noche. Y, es que, como ha descubierto un periodista de Más Vale Sábado, lo que más preocupa a los españoles es "el trabajo, la vivienda y no llegar a fin de mes", lo que hace que su sueño no sea de calidad.

Aunque, si conseguimos tapar las preocupaciones vitales, luego aparecen las razones físicas, como los ronquidos. Y, es que, según datos de DosFarma, cuatro de cada diez adultos en España roncan habitualmente. "Roncamos los dos, así que un día (descansa) uno y otro día otro", ha asegurado una mujer.

En cambio, otra pareja prefiere tomárselo a guasa. "Yo no puedo roncar nunca, ronca ella", ha comentado un hombre. ¿La razón? "Mi marido no ronca porque no le dejo", no ha dudado en responder su mujer entre risas. Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.