La cocinera Pepa Muñoz visita el plató de Más Vale Sábado para dar trucos sobre cómo ahorrar en la cesta de Navidad, por lo que recomienda comprar ya el menú y congelarlo antes de que los alimentos típicos de estas fechas comiencen a subir hasta un 8% , según calculan los expertos. Uno de estos es el cordero: "Hay que ponerse en manos del tendero de confianza y explicarle nuestras preferencias en cortes para congelarlas".

Además, en este vídeo, la experta explica a Adela González y Boris Izaguirre cómo congelarlo y posteriormente descongelarlo correctamente para que las piezas sigan jugosas. Aunque también recalca la importancia de "la maquinaria que tenemos ahora en casa, que regenera muy bien".

"Los hornos de ahora no son los de entonces". Y si no, recomienda añadir al cordero "una sala, vino para macerarlo, ajo, manteca, romero u oporto" para que quede más jugoso y con más sabor. ¡Dale al play y no te pierdas todos sus trucos!