Blanca Frías es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, que ofrece atención psicológica y asistencia jurídica a las víctimas de estafas emocionales, como fue ella misma hace años. "tardé cuatro años en poderlo contar", ha confesado en Más Vale Sábado, donde ha asegurado que este periodo fue "muy doloroso".

"No lo contaba por vergüenza y miedo", se ha sincerado, y reconocía que no era "consciente de la cantidad de detalles que se había saltado y que podía haber visto" durante el proceso de enamoramiento de su estafador del amor.

"Como me estaban haciendo el lavado de cerebro, no me di cuenta de que estaba repitiendo una palabra desde el primer día", y esa era "confianza". "Me la metía en todas partes", ha asegurado. De hecho, su estafador hacía especial hincapié en la "confianza de la pareja y en la ayuda mutua". "Todo eso es un proceso. Él estaba jugando sus cartas porque desgraciadamente ante esta situación él va con guion".

Además, durante su intervención también ha explicado por qué este proceso se le hizo tan duro. Y, es que, no se lo se lo contó a nadie. Por eso, invita al resto de víctimas a contarlo y denunciarlo.