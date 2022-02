Informar de forma honesta, veraz y con todo lujo de detalles, realizar entrevistas de lo más complejas, analizar la actualidad con una mirada crítica. Todos estos elementos han convertido a Mamen Mendizábal, periodista y referente de la televisión, en la profesional de la información que es hoy; más allá, se ha transformado en toda una superheroína con ganas de seguir comiéndose el mundo.

Porque sí, Mamen vuelve a televisión, pero no de cualquier manera. Lo hace con el traje y la fuerza de una Wonder Woman a la que nadie -salvo, quizá, su propio entusiasmo- puede parar. Así se observa en el vídeo que acompaña estas líneas, toda una declaración de intenciones con la que, de la mano de Producciones del Barrio, ya avisa que su regreso a laSexta no va a pasar desapercibido, aunque de momento no podemos desvelar mucho más sobre cómo será ese regreso.