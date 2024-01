"¿Es verdad lo que dices en tu documental de que vas a dejar tu carrera musical y vas a ser director?", pregunta de forma tajante Jordi Évole a C. Tangana, quien responde que no lo sabe. "Hay que decir las cosas para que pasen, así que vamos a decirlo muchas veces para que nos lo creamos todos", expresa el artista.

Sin embargo, C. Tangana apostilla que no va "a dejar la música" en su vida: "Es imposible que yo deje la música, lo que pasa es que de qué forma va a salir no sé si va a ser como lo hacía hasta ahora", aclara el compositor español, quien de lo que no tiene duda es de que va a hacer películas. "Me gustaría pensar que puedo ser todo a la vez", añade, tras lo que Évole comenta que ambos están haciendo "viajes inversos", ya que el presentador ahora tiene un grupo de música.