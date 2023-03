Jordi Évole reflexiona sobre el "trabajo de 24 horas que es cuidar a una persona". "No sabemos lo que es cuidar hasta que no cuidas. Es un trabajo de 24 horas, de auténtica atención, de sentir un ruido en la habitación de tu padre o de tu marido enfermo y activarte porque sabes que tienes que reaccionar, porque el otro no va a poder hacerlo", expresa el periodista.

Así, Juan Carlos Unzué confiesa que la "sensación" que tiene es que está siendo "como el cuarto hijo" de María Elorza, un comentario que no gusta nada a su mujer. "Eso no me lo habías dicho...", afirma Elorza, tras lo que el exportero del Barça reconoce que es verdad. "Os lo digo con toda sinceridad. Al final, yo veo cómo me trata y estoy viéndome reflejado en mis hijos", reconoce.

"¿Pero tú esto no lo harías por mí?", se pregunta entonces la mujer de Juan Carlos Unzué. La respuesta del deportista, enfermo de ELA, puedes verla en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.