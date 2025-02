Salvador Illa, sobre José Luis Ábalos y el 'caso Koldo': "De haber sospechado algo, habría actuado"

Salvador Illa ha hablado sobre la figura de José Luis Ábalos en Lo de Évole. El que fuera ministro de Sanidad en la era del covid, cuando se produce la compra de las mascarillas, ha afirmado que, de haber sospechado algo, "habría actuado".

"En las reuniones del Comité Técnico, Ábalos realiza una labor correcta. Su tarea, sus aportaciones... Todo correcto. Tenía su estilo de hacer las cosas", cuenta.

"Y confirma que no ha hablado con él desde que las informaciones del 'caso Koldo': "Me habría gustado que no hubiera sucedido nada de esto. Que todo el mundo hiciera lo que debía y que hubiera estado en el lugar en el que tenía que estar. Si ha sucedido, que se aclare y se llegue hasta el final. Que pague quien tenga que pagar".