Eufemiano Fuentes admite haber "usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos": "Cuando prohibieron estos, recurrí a otros y cuando prohibieron estos, recurrí a otros para estar siempre en el lado externo o fuera de la línea que era peligrosa". Además, Eufemiano Fuentes destaca que "eso que decían lo hacían todos": "Me lo pidieron a mí, el sistema me lo pidió. Yo trabajaba y hacía esas cosas para el Gobierno en los años 80".

Eso sí, Eufemiano reconoce que se está callando cosas: "Me quiero quedar fuera de mencionar algunas personas o equipos, porque tengo miedo. Y no quiero otra vez que me procesen por decir las cosas más claras de lo que estoy diciendo".