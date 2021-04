Jordi Évole pregunta a Miguel Bosé qué ha supuesto para él la muerte de su madre, Lucía Bosé, en 2020. "Yo creo que mi madre ha tenido una vida fantástica, plena, única, con un marido al que amó hasta el último día de su vida muchísimo, con tres hijos que le han hecho estar orgullosa, con unos nietos que ha conocido a todos", destaca Bosé, que afirma que su madre ha tenido "una joya de vida".

Además, el cantante cuenta que se pudo despedir de ella "por teléfono": "Nunca pensé que la iba a perder, la verdad". Además, el cantante afirma que todo pasó al principio de la pandemia del coronavirus. "Ahí ya contaba que la gente mayor no iba a ser la prioridad, ¿no?", critica Bosé, que insiste en que su madre no tenía coronavirus: "Mi madre no se murió de COVID y eso tiene que parar ya".

El cantante señala que Lucía Bosé se murió de otra cosa de la que no quiere hablar: "Sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento". Puedes ver las declaraciones completas sobre la muerte de su madre en el vídeo principal de esta noticia.

Bosé, sobre la muerte de su madre: "Está mejor que nosotros"

Miguel Bosé reflexiona sobre la muerte de su madre, en plena pandemia. "Si estuviera viva estaría plantándole cara a esta farsa", señala el cantante, quien se denomina "negacionista".