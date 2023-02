Macarena Olona confirma en 'Lo de Évole' que su salida de Vox fue dolorosa. "Puf... Sí", responde tras un largo rato tras la pregunta de Jordi Évole. "Estoy sufriendo una campaña de ataque feroz y entiendo por qué lo están haciendo: por miedo a lo que yo pueda representar", confiesa en la entrevista.

La expolítica de Vox afirma que "la primera traición" que ella identifica claramente se produce después de las elecciones andaluzas. "Vi determinadas filtraciones sobre la campaña andaluza que venían de la sede de Vox. Se filtraron mentiras, haciendo ver que la campaña había sido un fracaso por responsabilidad mía", y reconoce que, en efecto, "fue un fracaso de expectativas", pero que ella "no formaba parte del equipo de campaña".

"¿Usted nunca pensó que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima?", le pregunta el periodista. "Yo no escuché las voces que en aquel momento y después me dijeron 'te la están liando, Macarena'", reconoce. "No tenía lógica, porque el Congreso es el buque insignia de Vox". Olona aceptó irse Andalucía porque "tiene una disciplina marcial", pero puntualiza que eso no significa que "sea una persona que no tiene criterio".

Tras escuchar unas declaraciones de Federico Jiménez Losantos, afirmando en su programa que "querían cargarse a 'la Ayuso' de Vox" y mencionando a Ortega Smith y Jorge Buxadé, Olona afirma que "si alguien ha querido" atacarla "dentro de Vox, nunca han ido de frente".

Cuando Évole le recuerda que Ortega Smith dijo que era un chiste compararla a ella con Giorgia Meloni, Macarena Olona sonríe y responde. "Solo demuestra que no es el más inteligente, porque otros, pudiendo pensar lo mismo y siendo más responsables, no dan la cara". La expolítica rememora en este momento una anécdota de lo que ocurrió en una manifestación con Ortega Smith, cuando los asistentes comenzaron a vitorearla a ella en lugar de a él. "Yo llamé para decir que no quería protagonismo ni enfrentamiento, algo inevitable conforme he ido adquiriendo mayor relevancia si lo que te preocupa es salir en la fotografía". Para Olona, cada uno cumple su función aunque sean "perfiles antagónicos".