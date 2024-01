Los primos 'Strauch' cuentan a Jordi Évole que cuando llegaron los helicópteros de rescate a los Andes, pensaron que "la civilización" les podía "por todo lo que había pasado allí". Sin embargo, "no había forma de esconder" el canibalismo, afirma 'Fito', mientras que Daniel destaca que "había un deshielo brutal", por lo que todo lo que habían "tapado antes se había destapado", por lo que "estaba todo eso alrededor" y "era espantoso".

En este sentido, recuerdan que "los cuerpos estaban semidestapados" por el deshielo. "Nosotros no tuvimos más remedio que contar la verdad. Sí hubiéramos podido esconderla, la habríamos escondido, como hizo todo el mundo, pero no tuvimos más remedio. Es la primera vez en Occidente que se cuenta que hubo antropofagia, porque siempre se pudo esconder, pero nosotros no pudimos", reconoce 'Fito', quien insiste en que si hubieran podido escondido la verdad, lo hubieran hecho.

"¿Qué imagen creen que se llevaron los que llegaban en el helicóptero?", pregunta entonces Évole, a lo que los primos Strauch responden que "de horror, sin duda". "¿Qué te imaginas tú si llegas en helicóptero, vienes bañadito y con champú, y te encuentras a unos tipos barbudos, sucios y desarrapados dentro de un campamento de huesos?", le pregunta 'Fito' el director de Lo de Évole, a lo que añade que los huesos los tiraban "donde quedaban, porque no había necesidad de gastar energía en esconder los huesos".