"¿Qué pasa, jefa?", le pregunta Jordi Évole al encontrarse con Maruja Torres en el comedor del hotel donde se alojan en Roma, a lo que la periodista le responde con otra pregunta: "¿Qué tal has dormido?". Évole le reconoce entonces que ha dormido "raro" porque cenaron "mucho" la noche anterior.

"Pues yo no", le dice Maruja Torres, al tiempo que el periodista destaca que le ocurre eso porque ella se cuida. "¿Ya has desayunado?", le pregunta entonces mientras le toca la pierna, algo a lo que la escritora reacciona así: "Me estás tocando la prótesis de titanio con un entusiasmo...".

"Y no te gusta, ¿no?", expresa Évole, tras lo que Torres destaca que es un "aviso" para que no siga haciéndolo.