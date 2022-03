Han pasado 30 años desde que se visionará por primera vez Belle Époque, la conocida cinta de Fernando Trueba reconocida por la crítica, el público y ganadora de numerosos premios. Por ello, en Lo de Évole han reunido a algunas de sus protagonistas y al director para recordar lo que fue para ellos aquel fenómeno. "Yo vi la peli con 18 y para mí fue un impacto brutal porque esa peli me hizo descubrir muchas cosas", comenta Jordi Évole, además confiesa que hay muchas cosas que le "hubiera gustado ser viendo esa peli".

"Me he pasado parte de mi adolescencia, mi juventud y mi madurez queriendo ser Jorge Sanz", detalla Évole en el vídeo superior de la noticia. En este fragmento el presentador del programa explica lo que fue para él y para muchos otros aquel fenómeno. Además expresa una preocupación al respecto: "También tengo miedo de que haya gente de otra generación que no tenga ni idea de lo que es Belle Époque"