La autocrítica de Gabriel Rufián con ERC: "Yo no debería ser el 'copito de nieve' del partido"

Gabriel Rufián ha sido protagonista en numerosas ocasiones por su actitud y sus palabras tanto dentro como fuera del Congreso de los Diputados. Pese a ello, el portavoz de ERC ha hecho autocrítica con su propio partido y considera que no debería ser él el único con su perfil dentro de la dirección de la formación.

"Lo que me parece grave es que en ERC no haya más gente como yo en según que sitios porque como yo hay miles de personas en este país. Yo no soy extraordinario. Lo que a mí me duele es que no haya más como yo en la dirección. No ha habido esa voluntad, lo digo como autocrítica. Yo no debería ser el copito de nieve de ERC. No es que yo sea un espécimen. Trato de ayudar de que haya más gente como yo", ha sentenciado.