La familia de Xavi, el joven de 19 años fallecido en una empresa de Barcelona tras ser engullido por una máquina de una empresa textil, está "destrozada" y reclama justicia. Denuncian que la máquina con la que trabajaba el joven tenía estropeado el sistema de seguridad, y aseguran que los trabajadores habían advertido a la empresa.

"Estamos totalmente destrozados haciendo todo lo posible por que Xavi llegue a cada puerta de cada casa. Nuestra indignación es que Xavi está muerto porque no quisieron solucionar esa máquina, porque no quisieron invertir dinero en prevención", denuncia uno de los familiares en Liarla Pardo.

Ángel, extrabajador de la fábrica, cuenta que se fue porque estaba harto de las malas condiciones laborales, tras lo que Xavi entró en la empresa para sustituirle. Él, que conocía en primera persona cómo era la empresa por dentro, afirma que la muerte de Xavi se podría haber evitado. "La máquina no tiene sensor para parar, por lo que si te engancha, te engulle", asegura.

Sus familiares manifiestan que les gustaría "que los responsables, al menos, diesen la cara". "Solo han sacado dos comunicados diciendo que estaban consternados y esa frase nos quema; si estás consternado al menos le pagas un ramo de flores a Xavi, y no han tenido ni la decencia para eso", lamenta uno de ellos.

Ahora las autoridades investigan la muerte de este joven, mientras que la familia piden que "pague del primero al último la pena máxima", ya que no consideran su fallecimiento un accidente laboral, sino un homicidio imprudente: "Él no tenía ninguna formación con esa máquina, no le habían enseñado el funcionamiento", denuncia un tío del joven.

Denuncian que el joven trabajaba hasta 14 horas diarias

Además, este familiar de Xavi denuncia que su sobrino "llegaba a casa destrozado porque trabajaba entre 12 y 14 horas diarias". Sin embargo, el joven no dejó el trabajo porque quería ayudar económicamente a su madre. "Es un niño, que lo pongan en una máquina cuando no tiene experiencia ni formación es horrible", manifiesta otro de los familiares del fallecido.

La familia prepara una querella contra la empresa: "Queremos una justicia sin odio. Esperemos que la justicia actúe porque, si no, los términos cambiarán", advierte.