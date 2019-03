Xevi Verdaguer, especialista Medicina Integrativa, le ha mandado un vídeo a Mercedes Milá en Liarla Pardo para pedirle que explique todo lo que ha aprendido sobre los tratamientos que realiza sobre heces y gases.

Para Mercedes Milá este médico "es un genio" y antes de conocerle "nunca" le habían "analizado la caca". Verdaguer analiza las heces de las personas y "te dice lo que tienes en el intestino y hasta cómo fue el parto de tu madre".

Al identificar las bacterias del intestino trata diferentes afecciones. Mercedes Milá se sabe la lección del dedillo, y se anima a dar consejos en Liarla Pardo. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde? Si se queda flotando no va bien".

También tiene consejos sobre los "pedos". La presentadora desvela que "si son muy olorosos algo no va bien" y pide que "nunca hay que aguantarse un pedo". Además hace una revelación: "Me he tirado pedos en programas de la tele, pero tengo cuidado porque enseguida notas si va a oler o no".

Además, durante la entrevista, Milá ha tocado temas más delicados, y ha aprovechado para enviar un mensaje a las personas que atraviesan una depresión: "No perdáis la esperanza y pedid ayuda".

También ha hablado sobre su pasión por los libros (además de periodista y presentadora, es librera). "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo", asegura.